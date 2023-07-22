Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що тренувати збірну Німеччини було б для нього великою честю.

Наставник "Манншафт" Гансі Флік перебуває під сильним тиском після серії з чотирьох перемог у останніх 16 матчах. Клопп розглядався як його наступник, але контракт тренера Ліверпуля із клубом розрахований до 2026 року.

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"Працювати тренером національної збірної – велика честь, у цьому немає жодних сумнівів. Проблема, яка стоїть на шляху – моя відданість. Я не можу просто взяти та піти з Ліверпуля, сказавши, що очолю збірну Німеччини на короткий час. Це так не працює. Крім того, подібні пропозиції мені не надходили.

Щоб очолити збірну Німеччини, я маю бути доступним. Зараз я до цього не готовий, я відповідаю перед клубом", – цитує Клоппа The Athletic.

Наступного літа Німеччина прийме Євро-2024. Станом на сьогодні "Манншафт" не переконує вболівальників як своєю грою, так і результатами.

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