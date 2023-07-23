В новом сезоне в центре поля мерсисайдцев может не оказаться знакомых лиц. Ливерпуль уже попрощался с Карвалью, Милнером и Кейта. На очереди – Хендерсон и Фабинью. Вместо этого купить пока удалось лишь Собослая и Мак Аллистера.

Клопп оценил возможность увольнения из Ливерпуля – тренер намекнул на желание возглавить сборную Германии

Впрочем, "красные" готовы выйти на рынок, чтобы подписать еще одного сильного полузащитника. Выбор сделали в пользу Марко Верратти из ПСЖ, сообщает Liverpool Echo. Правда, за итальянца следует выиграть конкуренцию у Атлетико и представителей Саудовской Аравии.

Напомним, итальянец перебрался в столицу Франции 11 лет назад. За все время Верратти сыграл в составе ПСЖ более четырехсот матчей (11 голов, 61 ассист), а его коллекция расширилась на 30 трофеев (все добыты на внутренней арене).

Идеальный союз Реала, МЮ дорос до нового голкипера, отличная работа боссов Зинченко – обзор лучших трансферов лета-2023