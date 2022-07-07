Центральний оборонець мерсисайдців Джо Гомес ухвалив рішення продовжити виступи на Енфілді ще на тривалий час.

25-річний захисник збірної Англії пролонгував співпрацю з Ліверпулем, інформує пресслужба клубу. Нова угода розрахована до літа 2027-го.

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Гомес приєднався до мерсисайдців у 2015-му із Чарльтона. Джо загалом провів 142 поєдинки під керівництвом Юргена Клоппа, з яких – 21 минулого сезону. Розкрити свій потенціал повністю оборонцю не дають часті травми.

Джо із натхненням прокоментував продовження контракту: "Очевидно, що це особливий момент для моєї сім'ї. Рішення було легким. Я тут вже давно, але досі почуваюсь молодим, найкращі роки у мене попереду.