Мерсисайдці оформили перехід гравця ще у травні (він став першим літнім новачком Ліверпуля), але тільки сьогодні, 3 липня, вже колишній хавбек Фулхема прибув у розташування свого нового клубу. У Ліверпулі Карвалью гратиме під 28-м номером, інформує офіційний сайт клубу.

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Гравець молодіжної збірної Португалії є вихованцем Фулхема. У сезоні 2021/22 Карвалью допоміг лондонській команді вийти в АПЛ – в активі 19-річного хавбека 38 матчів, 11 голів і 8 асистів.

Нагадаємо, у поточне міжсезоння Ліверпуль підписав трьох новачків – Фабіо Карвалью, шотландця Келвіна Ремзі з Абердіна та нападника Дарвіна Нуньєса з Бенфіки. Повідомлялося, що на цьому список придбань "червоних" завершений.

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