"Решение было легким": Ливерпуль подписал новый контракт с Гомесом
Центральный защитник мерсисайдцев Джо Гомес принял решение продолжить выступления на Энфилде еще на долгое время.
25-летний защитник сборной Англии пролонгировал сотрудничество с Ливерпулем, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.
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Гомес присоединился к мерсисайдцам в 2015-м из Чарльтона. Джо провел 142 поединка под руководством Юргена Клоппа, из которых – 21 прошлого сезона. Раскрыть свой потенциал полностью защитнику не дают частые травмы.
Джо с воодушевлением прокомментировал продление контракта: "Очевидно, что это особый момент для моей семьи. Решение было легким. Я здесь уже давно, но до сих пор чувствую себя молодым, лучшие годы у меня впереди".