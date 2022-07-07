Центральный защитник мерсисайдцев Джо Гомес принял решение продолжить выступления на Энфилде еще на долгое время.

25-летний защитник сборной Англии пролонгировал сотрудничество с Ливерпулем, сообщает пресс- служба клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

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Гомес присоединился к мерсисайдцам в 2015-м из Чарльтона. Джо провел 142 поединка под руководством Юргена Клоппа, из которых – 21 прошлого сезона. Раскрыть свой потенциал полностью защитнику не дают частые травмы.