Ліверпуль підписав 69 гравців за 10 років – визначився найпровальніший трансфер мерсисайдців
18:57 - Читать на русском
Портал Liverpool Echo оприлюднив рейтинг трансферних підсилень "червоних".
Італійський форвард Маріо Балотеллі отримав найнижчу оцінку з усіх придбань Ліверпуля за останні 20 трансферних вікон, повідомляє Liverpool Echo.
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Другу сходинку поділили хавбеки Лазар Марковіч та Уссама Ассаїді. На третьому місці у антирейтингу розташувались Нурі Шахін, Яго Аспас, Тьягу Ілорі, Адам Богдан, Луїс Альберто і Самед Єшіл.
Нагадаємо, минулого сезону під керівництвом Юргена Клоппа Ліверпуль здобув золоті медалі АПЛ вперше за 30 років.
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