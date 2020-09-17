Райола розповів, де продовжить кар'єру скандальний Балотеллі
Агент скандального форварда Балотеллі Міно Райола поділився думками щодо майбутнього гравця у Європі.
"Для Маріо завжди знайдеться правильне рішення. Він один з найкращих італійських нападників.
Балотеллі отримав несподіваний варіант в Румунії, – RMC Sport
Вихід завжди буде. Я не турбуюся за Маріо. Він залишиться в Європі", – цитує слова Міно Райоли Football Italia з посиланням на TuttoMercatoWeb.
Нагадаємо, Маріо Балотеллі має конфлікт з керівництвом Брешії, за яку він виступав протягом минулого сезону. Супер Маріо не зміг закріпитись у складі команди, тому провів лише 19 поєдинків у їхній футболці в Серії А та відзначився п'ятьма голами. Раніше форвард також виступав за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан, Ліверпуль та інші клуби.
Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус