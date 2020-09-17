"Для Маріо завжди знайдеться правильне рішення. Він один з найкращих італійських нападників.

Балотеллі отримав несподіваний варіант в Румунії, – RMC Sport

Вихід завжди буде. Я не турбуюся за Маріо. Він залишиться в Європі", – цитує слова Міно Райоли Football Italia з посиланням на TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, Маріо Балотеллі має конфлікт з керівництвом Брешії, за яку він виступав протягом минулого сезону. Супер Маріо не зміг закріпитись у складі команди, тому провів лише 19 поєдинків у їхній футболці в Серії А та відзначився п'ятьма голами. Раніше форвард також виступав за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан, Ліверпуль та інші клуби.

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