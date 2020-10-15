Итальянский форвард Марио Балотелли получил самую низкую оценку из всех приобретений Ливерпуля за последние 20 трансферных окон, сообщает Liverpool Echo.

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Второе место поделили хавбеки Лазар Маркович и Уссама Ассаиди. На третьем месте в антирейтинге расположились Нури Шахин, Яго Аспас, Тьягу Илори, Адам Богдан, Луис Альберто и Самед Ешил.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Юргена Клоппа Ливерпуль завоевал золотые медали АПЛ впервые за 30 лет.

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