Ліверпуль запропонував 150 млн євро за зірку Реала – іспанська преса інтригує чутками про рекордний трансфер
Уругвайський півзахисник Реала Федеріко Вальверде отримав несподіваний варіант продовження кар'єри.
Ліверпуль направив у Мадрид пропозицію щодо придбання Вальверде, повідомляє TeamTalk чутки іспанських ЗМІ з посиланням на Sport Witness.
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Англійський клуб нібито готовий заплатити за уругвайця 150 мільйонів євро і побити не лише клубний рекорд, а й оформити найдорожчий трансфер в історії АПЛ.
Ліверпуль минулого літа перебудував півзахист, коли на заміну Хендерсону, Фабінью та Мілнеру пройшли Собослай, Мак Аллістер, Гравенберх і згодом Ендо.
Вальверде – гравець основи Реала останні 5 сезонів. Феде виграв у Мадриді Лігу чемпіонів-2021/22 і двічі ставав чемпіоном Іспанії.
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