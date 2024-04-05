Ліверпуль направив у Мадрид пропозицію щодо придбання Вальверде, повідомляє TeamTalk чутки іспанських ЗМІ з посиланням на Sport Witness.

Реал готує сенсаційне продовження контракту з легендою

Англійський клуб нібито готовий заплатити за уругвайця 150 мільйонів євро і побити не лише клубний рекорд, а й оформити найдорожчий трансфер в історії АПЛ.

Ліверпуль минулого літа перебудував півзахист, коли на заміну Хендерсону, Фабінью та Мілнеру пройшли Собослай, Мак Аллістер, Гравенберх і згодом Ендо.

Вальверде – гравець основи Реала останні 5 сезонів. Феде виграв у Мадриді Лігу чемпіонів-2021/22 і двічі ставав чемпіоном Іспанії.

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