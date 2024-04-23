Керівництво Ліверпуля розглядає Слота як кандидата номер один на заміну Юргену Клоппу, який влітку покине стан "червоних". Про це інформує The Telegraph. Мерсисайдському клубу доведеться виграти конкуренцію у Барселони і Баварії.

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Повідомляється, що угоду Ліверпуля зі Слотом ще не укладено, але 45-річний фахівець перебуває на вершині шорт-листа, який останніми тижнями скорочується все сильніше. Минулого літа на Слота претендував Тоттенхем, але Арне відмовився від роботи в Лондоні.

Слот зробив собі ім'я, коли минулого сезону привів Фейєнорд до другого чемпіонського титулу в Нідерландах у XXI столітті. У минулі вихідні він додав до свого списку титулів Кубок Нідерландів.

Однією з привабливих сторін Слота є стиль футболу, досягнутий за скромного бюджету. Арне повністю змінив уявлення про Фейєнорд як команду з нудним оборонним футболом. Тепер роттердамці демонструють видовищний футбол, заснований на пресингу та позиційній грі.

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