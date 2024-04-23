Руководство Ливерпуля рассматривает Слота как кандидата номер один на замену Юргену Клоппу, который летом покинет стан "красных". Об этом информирует The Telegraph. Мерсисайдскому клубу придётся выиграть конкуренцию у Барселоны и Баварии.

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Сообщается, что сделка Ливерпуля со Слотом ещё не заключена, но 45-летний специалист находится на вершине шорт-листа, который в последние недели сокращается всё сильнее. Прошлым летом на Слота претендовал Тоттенхэм, но Арне отказался от работы в Лондоне.

Слот сделал себе имя, когда в прошлом сезоне привёл Фейеноорд ко второму чемпионскому титулу в Нидерландах в XXI веке. В минувшие выходные он добавил в свой список титулов Кубок Нидерландов.

Одной из привлекательных сторон Слота является стиль футбола, достигнутый при скромном бюджете. Арне полностью изменил представление о Фейеноорде как команде со скучным оборонительным футболом. Теперь роттердамцы демонстрируют красивый футбол, основанный на прессинге и позиционной игре.

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