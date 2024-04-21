Фейєнорд здобув перемогу над Неймегеном у фіналі Кубка Нідерландів. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Нідерландів, фінал

Фейєнорд – Неймеген – 1:0

Гол: Пайшан, 59

Вилучення: Мінтех, 72 (Фейєнорд)

Переможця Кубка Нідерландів оштрафували на 18 очок – він вперше за 35 років вилетів з Ередивізі

Фейєнорд у важкому матчі здобув перемогу над Неймегеном у фіналі Кубка Нідерландів. Команда Арне Слота домінувала, маючи перевагу у володінні, але не змогла забити. Гол вдалося організувати лише по перерві. Відзначився на 59 хвилині Пайшан. Варто зауважити, що Фейєнорд в 14 раз виграв національний кубок у своїй історії. Останній раз вони перемагали у турнірі у 2018 році.

Нагадаємо, що нинішній тренер Шахтаря Маріно Пушіч був асистентом Арне Слова у роттердамській команді.

Ракета із 90-х: Роберто Карлос пахав на заводі, а потім став жахом для СаШо, Шмейхеля і Кана – найкращі голи у ЛЧ