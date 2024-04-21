Екс-команда тренера Шахтаря вперше за шість років виграла Кубок Нідерландів
Фейєнорд здобув перемогу над Неймегеном у фіналі Кубка Нідерландів. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".
Кубок Нідерландів, фінал
Фейєнорд – Неймеген – 1:0
Гол: Пайшан, 59
Вилучення: Мінтех, 72 (Фейєнорд)
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Фейєнорд у важкому матчі здобув перемогу над Неймегеном у фіналі Кубка Нідерландів. Команда Арне Слота домінувала, маючи перевагу у володінні, але не змогла забити. Гол вдалося організувати лише по перерві. Відзначився на 59 хвилині Пайшан. Варто зауважити, що Фейєнорд в 14 раз виграв національний кубок у своїй історії. Останній раз вони перемагали у турнірі у 2018 році.
Нагадаємо, що нинішній тренер Шахтаря Маріно Пушіч був асистентом Арне Слова у роттердамській команді.
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