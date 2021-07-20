Ліверпуль оголосив про трансфер свого гравця у Бундеслігу
20 липня 18:57 - Читать на русском
Нападник Тайво Авоньї попрощався з мерсисайдським клубом.
Тайво Авоньї підписав повноцінний контракт з німецьким клубом Уніон Берлін, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.
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Деталі угоди з 23-річним нігерійцем не розголошуються. За даними transfermarkt, Ліверпуль отримав за свого футболіста 7,5 млн євро. Минулий сезон Тайво також провів в Уніоні, де зіграв 21 матч та забив 5 м'ячів.
Нагадаємо, Авоньї приєднався до Ліверпуля у 2015-му, але так і не провів жодного матчу за головну команду мерсисайдців.
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