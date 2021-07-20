Півзахисник Марко Груїч перебрався до Порту після невдалого періоду в Ліверпулі.

Ліверпуль попрощався із сербським хавбеком, який став повноцінним гравцем Порту, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

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"Червоні" не розголошують деталі угоди, проте Transfermarkt інформує, що контракт з португальцями розрахований на рік, а сума трансферу склала 12,2 млн євро.

До слова, Груїч минулий сезон провів в оренді в Порту, де провів 39 поєдинків та відзначився 2 голами. Загалом, серб відіграв за Ліверпуль 16 матчів, записавши до свого активу гол та асист.

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