Тайво Авоньи подписал полноценный контракт с немецким клубом Унион Берлин, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Детали соглашения с 23-летним нигерийцем не разглашаются. По данным transfermarkt, Ливерпуль получил за своего футболиста 7,5 млн евро. Прошлый сезон Тайво также провел в Унионе, где сыграл 21 матч и забил 5 мячей.

Напомним, Авоньи присоединился к Ливерпулю в 2015-м, но так и не провел ни одного матча за главную команду мерсисайдцев.

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