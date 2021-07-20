Ливерпуль объявил о трансфере своего игрока в Бундеслигу
18:57 - Читати українською
Нападающий Тайво Авоньи попрощался с мерсисайдским клубом.
Тайво Авоньи подписал полноценный контракт с немецким клубом Унион Берлин, сообщает официальный сайт Ливерпуля.
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Детали соглашения с 23-летним нигерийцем не разглашаются. По данным transfermarkt, Ливерпуль получил за своего футболиста 7,5 млн евро. Прошлый сезон Тайво также провел в Унионе, где сыграл 21 матч и забил 5 мячей.
Напомним, Авоньи присоединился к Ливерпулю в 2015-м, но так и не провел ни одного матча за главную команду мерсисайдцев.
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