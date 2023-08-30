Мюнхенская Бавария настроена подписать полузащитника Жоау Палинью из Фулхэма. Томас Тухель хочет видеть португальца в своем составе. Это открывает возможность для ухода Райана Гравенберха.

Бавария и Манчестер Юнайтед готовят обмен футболистами к закрытию трансферного окна

На 21-летнего нидерландца претендовали Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Более ловкими оказались мерсисайдцы, которые уже согласовали с игроком условия личного контракта. Впереди – переговоры с Баварией, сообщает Daily Mail.

Гравенберх перешел в Баварию год назад, но не смог стать основным – 34 матча, из них всего 6 в старте. Райан настроен сменить клуб, а Юрген Клопп видит в нем усиление для Ливерпуля. Тренеру импонирует способность Гравенберха сыграть как в центре поля, так и поближе к атаке.

Соглашение хавбека с Баварией рассчитано еще на 4 года. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

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