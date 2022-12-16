Ліверпуль та Мілан зійшлись у поєдинку Dubai Super Cup-2022, Читайте огляд зустрічі на "Футбол 24".

Контрольний матч. Dubai Super Cup-2022

Ліверпуль – Мілан 4:1, пен. 3:4

Голи: Салах, 5, Алькантара, 41, Нуньєс, 82, 88 – Салемакерс, 29

У п'ятницю, 16 грудня, у Дубаї на стадіоні "Аль-Мактум" відбувся матч 2-го туру товариського турніру під назвою Суперкубок Дубая. Ліверпуль здолав Мілан з рахунком 4:1 завдяки голам Салаха, Тіаго Алькантари, а також дублю Нуньєса. У складі "росонері" єдиний гол забив Салемакерс.

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Згідно з регламентом турніру, після фінального свистка кожної зустрічі команди мали порадувати вболівальників серією пенальті. У цьому компоненті гри чинний чемпіон Італії виявився сильнішим і заробив одне бонусне очко у турнірну таблицю.

Врешті-решт трофей виграв Арсенал, який здобув дві перемоги – над Ліоном та Міланом – як у основний час, так і в серії пенальті. Ліон посів друге місце, Ліверпуль – третє, а Мілан замкнув турнірну таблицю.

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