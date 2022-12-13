Півзахисник, який на клубному рівні виступає за Бенфіку, став справжнім відкриттям ЧС-2022. Енцо Фернандес їхав у Катар як гравець ротації, але зумів вже під час турніру вибороти собі безумовне місце в основі.

Ліверпуль виграв конкуренцію за півзахисника збірної Аргентини

Такі результати не залишилися не поміченими. За інформацією ESPN Futbol Argentina, Ліверпуль докладе максимум зусиль, аби випередити конкурентів. Мерсисайдці вже мають домовленість з самим гравцем, а з Бенфікою все буде простіше – англійський клуб просто активує клаусулу, яка становить 120 млн євро.

До слова, Енцо Фернандес проводить свій перший сезон у Європі. 21-річний аргентинець лише минулого літа перебрався у Бенфіка за яку встиг зіграти 24 матчі в усіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 5 асистів. На ЧС-2022 в його активі 1+1 за 5 матчів.

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