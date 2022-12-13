Ліверпуль готує 120 мільйонів на несподіваного лідера збірної Аргентини
Мерсисайдський клуб серйозно налаштований підписати хавбека збірної Аргентини Енцо Фернандеса.
Півзахисник, який на клубному рівні виступає за Бенфіку, став справжнім відкриттям ЧС-2022. Енцо Фернандес їхав у Катар як гравець ротації, але зумів вже під час турніру вибороти собі безумовне місце в основі.
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Такі результати не залишилися не поміченими. За інформацією ESPN Futbol Argentina, Ліверпуль докладе максимум зусиль, аби випередити конкурентів. Мерсисайдці вже мають домовленість з самим гравцем, а з Бенфікою все буде простіше – англійський клуб просто активує клаусулу, яка становить 120 млн євро.
До слова, Енцо Фернандес проводить свій перший сезон у Європі. 21-річний аргентинець лише минулого літа перебрався у Бенфіка за яку встиг зіграти 24 матчі в усіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 5 асистів. На ЧС-2022 в його активі 1+1 за 5 матчів.
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