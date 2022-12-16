Контрольный матч. Dubai Super Cup-2022

Ливерпуль – Милан 4:1, пен. 3:4

Голы: Салах, 5, Алькантара, 41, Нуньес, 82, 88 – Салемакерс, 29

В пятницу, 16 декабря в Дубае на стадионе "Аль-Мактум" состоялся матч 2-го тура товарищеского турнира под названием Суперкубок Дубая. Ливерпуль одолел Милан со счётом 4:1 благодаря голам Салаха, Тьяго Алькантары, а также дублю Нуньеса. В составе "россонери" единственный гол забил Салемакерс.

Ливерпуль готовит 120 миллионов на неожиданного лидера сборной Аргентины

Согласно регламенту турнира, после финального свистка каждой встречи команды должны были порадовать болельщиков серией пенальти. В этом компоненте игры действующий чемпион Италии оказался сильнее и заработал одно бонусное очко в турнирную таблицу.

В итоге трофей выиграл Арсенал, который добыл две победы – над Лионом и Миланом – как в основное время, так и в серии пенальти. Лион занял второе место, Ливерпуль – третье, а Милан замкнул турнирную таблицу. Соответственно, Александр Зинченко завоевал свой первый трофей с Арсеналом, но заслуги украинца в этом нет – он не сыграл ни в одном из двух матчей.

"Боже! Звідки взявся цей хлопець?": ноунейми, які повернуться з ЧС-2022 зірками