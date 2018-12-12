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Ліверпуль – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

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Ліверпуль – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Ліверпуль – Наполі– 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ліверпуль обіграв Наполі у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та найяскравіших моментів матчу Ліверпуль – Наполі.

Ліга чемпіонів, 6-й тур, група С

Ліверпуль – Наполі – 1:0

Голи: Салах, 34

Перемогу Ліверпулю приніс гол Салаха, забитий на 34-й хвилині. Єгиптянин увірвався у штрафний майданчик та з гострого кута пробив поміж ніг Оспіні.

Ліверпуль мінімально переміг Наполі та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Ліверпуль набрав дев'ять очок та порівнявся ними з Наполі, але обійшов неаполітанців за показниками забитих голів та вийшов у 1/8 фіналу ЛЧ з другого місця.

Ліга чемпіонів6 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Наполі: Вівторок 11 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 0
Наполі
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Ліга чемпіонів Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль Наполі Наполі Ліверпуль - Наполі
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