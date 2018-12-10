"Все або нічого" для Ліверпуля та Тоттенхема, Манчестер Сіті на шляху до першого місця – анонс топ-матчів 6 туру ЛЧ

Ліверпуль – Наполі: один з них ризикує вилетіти з ЛЧ / фото: Goal.com

"Футбол 24" представляє анонс найцікавіших поєдинків 6 туру Ліги чемпіонів 2018/19.

Вже у середу визначаться всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. 12 команд гарантували собі участь у плей-офф: Атлетіко, Аякс, Баварія, Реал, Рома, Барселона, Борусія Д, Манчестер Сіті, Порту, Шальке, Ювентус та Манчестер Юнайтед. За підсумками заключного туру до них приєднаються ще 4 колективи.

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"Футбол 24" пропонує вам переглянути прев'ю найцікавіших поєдинків заключного туру ЛЧ 2018/19. Поєдинок Шахтар – Ліон, який є вирішальним для української команди, буде анонсуватись на нашому сайті окремо.

Ліверпуль – Наполі

Вівторок, 11 грудня, 22:00. Ліверпуль, Енфілд. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Матч проти Наполі – момент істини для Ліверпуля, адже у випадку нічиєї чи поразки фіналіст Ліги чемпіонів 2017/18 припинить боротьбу за трофей вже за підсумками групового етапу.

В поєдинку першого кола в Італії Наполі вирвав перемогу завдяки голу Лоренцо Інсіньє на 90-й хвилині гри. Саме 3 очки у тому матчі дозволяють команді Карло Анчелотті після 5 турів очолювати групу С з 9-ма пунктами, тоді як у мерсисайдців 6 очок.

Ліверпуль вдало стартував у поточному розіграші Ліги чемпіонів, на своєму полі обігравши ПСЖ. Втім, після цього мерсисайдці зазнали трьох виїзних поразок, які можуть стати фатальними для підопічних Юргена Клоппа. Наполі у свою чергу в Англії влаштує і нічия, а у випадку фіаско ПСЖ в Белграді – навіть поразка. Проте, будьмо відвертими, навряд чи супермотивований ПСЖ повторить сербські помилки Наполі та Ліверпуля. Тому неаполітанцям необхідно бодай не програти, а от девіз Ліверпуля у цій грі – все або нічого.

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Крім того, якщо ПСЖ виграє в Сербії, то Ліверпуль влаштує лише перемога з різницею у 2 м'ячі. Також у випадку перемоги Црвени Звезди та поразки Ліверпуля "червоні" взагалі залишаться без євровесни.

Юрген Клопп точно не зможе розраховувати на Джо Гомеса, який зламав ногу. Також під певним сумнівом участь Деяна Ловрена. До відсутності Клайна та Окслейда-Чемберлена усі давно звикли. У Наполі гру пропустить Кірікеш, який не є визначальним гравцем команди знаного єврокубкового бійця Карло Анчелотті.

Барселона – Тоттенхем

Вівторок, 11 грудня, 22:00. Барселона, Камп Ноу.

Барселона вже гарантувала собі вихід у плей-офф, а на другу путівку претендують Інтер та Тоттенхем. "Шпори" завдяки перемозі над Інтером в матчі 5 туру ЛЧ зберегли шанси на продовження боротьби. Перемога над Барселоною гарантує команді Почеттіно місце в 1/8 фіналу турніру.

У паралельному матчі Інтер приймає ПСВ, який вже втратив шанси на євровесну. Оскільки лондонці та італійці набрали по 7 очок, а в особистих зустрічах перевага на боці Тоттенхема, то підопічним Почеттіно необхідно зіграти не гірше від своїх конкурентів. Звісно, перемога Тоттенхема зніме всі питання щодо другого володаря путівки у плей-офф, але здолати Барселону, яка хоч і забезпечила собі перше місце, на Камп Ноу – завдання не з легких.

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"Родзинки" протистоянню надає персона Маурісіо Почеттіно – екс-тренера принципового суперника Барселони Еспаньйола, фанатом якого досі залишається аргентинський наставник. Крім того, Барселоні протистоятиме Харрі Кейн – форвард, який, за чутками, є головною трансферною мішенню "блаугранас".

У Тоттенхема під питанням участь Кірана Тріпп'єра та Сержа Ор'є, у Барселони – Серхі Роберто. Точно пропустять поєдинок Луїс Суарес, Умтіті та Малком. Решта лідерів обох команд готуються до гри.

Манчестер Сіті – Хоффенхайм

Середа, 12 грудня, 22:00. Манчестер, Етіхад.

Суперники Шахтаря зіграють в Англії паралельно з поєдинком "гірників" проти Ліона. У випадку нічиєї чи поразки команди Паулу Фонсеки поєдинок Ман Сіті – Хоффенхайм матиме суттєве значення для Шахтаря.

Перемога німців та поразка донеччан залишать українську команду без єврокубкової весни, а нічия чи перемога Манчестер Сіті гарантують "гірникам" участь як мінімум у Лізі Європи. Щодо виходу в плей-офф Ліги чемпіонів, то тут все у руках (чи ногах) самого Шахтаря.

До слова, у матчі першого кола Хоффенхайм відкрив рахунок вже на першій хвилині, проте в підсумку "містяни" зуміли вирвати перемогу під завісу поєдинку. Після 5 турів команда Гвардіоли забезпечила собі місце в 1/8 фіналу, а нічия гарантує Манчестер Сіті перше місце в групі F.

У Манчестер Сіті можуть пропустити поєдинок Кевін де Брюйне, Серхіо Агуеро та Олександр Зінченко, який нещодавно зламав ніс. До слова, в активі українця вже 2 зіграні поєдинки Ліги чемпіонів. Хоффенхайм зіткнувся з куди серйознішими втратами – Нагельсманн не може розраховувати на дискваліфікованих Демірбая та Шалая, а також травмованого Нордвейта.

Црвена Звезда – ПСЖ

Вівторок, 11 грудня, 22:00. Белград, Црвена Звезда.

Після Наполі та Ліверпуля випробування Сербією та місцевими шаленими фанами чекає ще одного гранда – ПСЖ. Црвена Звезда, яка набрала 4 очки, ще не програвала вдома в поточній Лізі чемпіонів, а перемога над парижанами дозволить команді з Белграда продовжити виступи у Лізі Європи у випадку поразки Ліверпуля у паралельному матчі. Нічия чи поразка Црвени Звезди не дозволить сербам продовжити участь у єврокубках.

ПСЖ після 5 турів набрав 8 очок та посідає 2 місце в групі. Для виходу в плей-офф команді Томаса Тухеля необхідна лише перемога – будь який інший результат змусить парижан дивитись на результат паралельного матчу в Англії.

Варто відзначити, що паризька команда ще не перемагала на виїзді в ЛЧ 2018/19, тоді як серби, як вже зазначалось, не знають гіркоти поразки в рідних стінах. Чекаємо нічию?

У ПСЖ під певним сумнівом участь в поєдинку Неймара, який отримав пошкодження. У Црвени Звезди не зіграє дискваліфікований Крстітіч. До слова, у поєдинку першого кола ПСЖ знищив Црвену Звезду з рахунком 6:1. Після цього з'явились підозри, що цей матч міг бути договірним.

Аякс – Баварія

Середа, 12 грудня, 22:00. Амстердам, Йохан Кройф Арена.

Матч за перше місце групи E – обидві команди вже вирішили питання виходу в плей-офф. Мюнхенців влаштує і нічия, тоді як Аяксу необхідна виключно перемога.

Попри кризу в Бундеслізі у Лізі чемпіонів Баварія виступає доволі впевнено, лише раз втративши очки – якраз у матчі першого кола між цими командами. Втім, варто зробити поправку і на рівень суперників – Бенфіка та АЕК навіть попри певні невдачі мюнхенців не змогли скласти їм конкуренцію.

Аяксу точно не зможуть допомогти Велтман та Банде, під питанням участь Онана, Дольберга та Зієша. Баварія не зможе розраховувати на Хамеса та Толіссо.

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