Ван Дейк розповів, що був за крок від смерті

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розповів про жахливий випадок, який трапився з ним у 2012 році.

Життя захисника Ліверпуля Вірджіла ван Дейка було під загрозою в 2012 році, коли він виступав за Гронінген, повідомляє FourFourTwo.

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"Кілька днів він перебував удома і відчував нестерпний біль в районі черевної порожнини. Вірджил сходив в лікарню, але лікарі не знайшли причину болю, тому відправили його додому. Біль посилився, і тоді за справу взялася мати Вірджіла. Вона відвела сина в іншу лікарню, де йому змогли допомогти" – розповів колишній тренер Гронінгена Дік Люккін.

У лікарні ван Дейку поставили діагноз апендицит, перитоніт і виявили інфекцію в нирках. Футболіст був спрямований на екстрену операцію. Відновлення гравця зайняло два місяці.

"Я все ще пам'ятаю, як лежав в тому ліжку. Все, що міг бачити, – це трубки, що звисали наді мною. Тіло боліло, і я нічого не міг з цим вдіяти. У такі моменти ти прокручуєш найстрашніші сценарії в голові. Моє життя було в небезпеці, я міг померти", – згадує ван Дейк.