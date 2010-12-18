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Клопп розповів, у чому Ліверпуль досяг найбільшого прогресу

9 грудня 23:27 175 Читать на русском
Клопп розповів, у чому Ліверпуль досяг найбільшого прогресу
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп переконаний, що його команда значно змінилася, порівняно з минулим роком.

"Я б міг, мабуть, намалювати для вас цілі, які ми визначили в той день, коли дозволили Борнмуту знову повернутися в гру. (поразка "червоних" з рахунком 4:3 два роки тому. – прим. Футбол 24).

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На жаль, я не можу сказати, що це ніколи не повториться, але ми зараз справді більше контролюємо хід поєдинку у подібних ситуаціях. Це був великий крок для нас, дуже важливий.

В минулому році ми літали і все було блискуче, поки ми не переставали літати. Ми дуже швидко переходили з одного стану в інший. Ми хотіли над цим попрацювати і у нас вийшло.

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Кілька нових гравців прийшло, а інші стали більш зрілими. Цей склад все ще не дуже досвідчений, так вже є. І ми все ще повинні додавати", – цитує Клоппа Mirror.

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Борнмут - Ліверпуль: Субота 08 грудня 2018

Борнмут
Матч завершено
0 : 4
Ліверпуль
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Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Борнмут - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль
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