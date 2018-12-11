Стало відомо, за яку суму Наполі готовий відпустити Кулібалі

Наполі не збирається відпускати захисника Каліду Кулібалі за суму, що менша, ніж 100 млн євро.

Європейські гранди продовжують цікавитись захисником Наполі Каліду Кулібалі. За інформацією Calciomercato, "партенопейці" не будуть навіть слухати пропозиції, які менші, ніж 100 млн євро.

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У Неаполі вірять, що сенегалець дорожчий, ніж Вірджил ван Дейк, який перейшов з Саутгемптона у Ліверпуль минулої зими за 83 млн євро.

Інтерес до Кулібалі активно проявляє Манчестер Юнайтед, а головний тренер "червоних дияволів" Жозе Моурінью наголошує на необхідності підписати центрального захисника.

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