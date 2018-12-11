Ліверпуль – Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Ліверпуль та Наполі зустрічаються на Енфілді в матчі 6 туру Ліги чемпіонів 2018/19. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ліверпуль – Наполі розпочнеться о 22:00 у цій новині на "Футбол 24". Після 5 турів мерсисайдці посідають 3 місце у групі C, набравши 6 очок. У Наполі 9 очок та перше місце в групі.

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У паралельному матчі зустрічаються Црвена Звезда та ПСЖ. Ліверпулю необхідна лише перемога для виходу з групи, тоді як команду Карло Анчелотті влаштує і нічия. До слова, в матчі першого кола Наполі завдяки голу на останніх хвилинах переміг Ліверпуль з рахунком 1:0.

Ліверпуль – Наполі: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів:

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Робертсон – Мілнер, Хендерсон, Вейналдум – Мане, Салах, Фірміно.

Наполі: Оспіна – Максімовіч, Кулібалі, Албіоль, Руй – Фабіан Руїс, Аллан, Гамшік – Інсіньє, Кальєхон, Мертенс.