Анчелотті вважає півзахист Наполі найкращим в Італії

Англія — 18:17 943
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Моурінью хоче повернутись у Реал
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Шахтар – Ліон: "ткачі" не будуть проводити передматчеве тренування на НСК ОлімпійськийЛіга чемпіонів — 16:46 1061
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КДК ФФУ дискваліфікував Шевчука на один матч за поведінку в поєдинку проти ШахтаряУкраїна — 16:20 1461
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Георгій Цітаішвілі не менш талановитий, ніж Циганков: чому цей сезон у Динамо – вирішальний для сенсаційного вінгераСергій Тищенко — 13:00 4944
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Лунін провів найкращий матч у кар'єрі за оцінками InStatІспанія — 12:44 1401
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