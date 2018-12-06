Анчелотті вважає півзахист Наполі найкращим в Італії

Наставник Наполі Карло Анчелотті поділився думками про гру команди та боротьбу за чемпіонство в Серії А.

"Не знаю, яке місце ми займемо за підсумками сезону. Але у нас великий потенціал, ми продемонстрували це в дуже складній групі в Лізі чемпіонів. Не вважаю, що Ювентус недосяжний.

Сауна, сухофрукти, шоколад – Анчелотті змінив раціон Наполі та скасував кілька заборон

Вони сильні, як і раніше демонструють високий рівень. Потрібно показувати чудеса, щоб йти нарівні з ними.

Думаю, у нас найкращий півзахист в Італії, особисто я в цьому впевнений. А Кулібалі – один з кращих захисників світу нарівні з Рамосом, Вараном і захисниками Ювентуса. Хоча останні сильні саме командною грою", – цитує Анчелотті La Gazzetta dello Sport.