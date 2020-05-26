Ліверпуль має найбільшу армію вболівальників у мережі – топ-5 найпопулярніших клубів світу

Мерсисайдський клуб значно збільшив кількість своїх фанатів з початку поточного року.

Портал Deportes&Finanzas опублікував рейтинг найпопулярніших футбольних клубів світу в мережі за аналізом 2020 року.

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Найбільша армія онлайн-фанів у Ліверпуля – майже півмільярда людей. На другій сходинці розташувалась Барселона, а замикає трійку Манчестер Юнайтед. До топ-5 також увійшли Реал та бразильський Фламенго.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Тоттенхем (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

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