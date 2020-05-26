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400 французьких фанатів похуліганили на матчі у Страсбурзі – зухвале порушення карантину

13:25 90 Читать на русском
400 французьких фанатів похуліганили на матчі у Страсбурзі – зухвале порушення карантину
Французькі фанати / Фото ФК ПСЖ

Франція перебуває у топ-10 країн за кількістю випадків інфікування коронавірусом, але певні місцеві фанати не вважають це проблемою.

У Страсбурзі на матч місцевих аматорських команд Ньоф і Хотеп'єр зібралось близько 400 вболівальників, повідомляє L`Equipe.

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Очевидно, цей поєдинок не був узгоджений з владою та поліцією, тому ніяких карантинних норм не було дотримано. Більше того, фани переможців після фінального свистка вибігли на поле та натовпом почали вітати своїх улюбленців.

Місцева влада засудила таке нахабне порушення карантину, поліція обіцяла покарати організаторів поєдинку.

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Теги
Франція коронавірус
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