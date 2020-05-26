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Ливерпуль имеет самую большую армию болельщиков в сети – топ-5 самых популярных клубов мира

13:55 78 Читати українською
Ливерпуль имеет самую большую армию болельщиков в сети – топ-5 самых популярных клубов мира
Фанаты Ливерпуля / Фото Ultras-Tifo

Мерсисайдский клуб значительно увеличил количество своих фанатов с начала текущего года.

Портал Deportes&Finanzas опубликовал рейтинг самых популярных футбольных клубов мира в сети относительно анализа 2020 года.

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Самая большая армия онлайн-фанов у Ливерпуля – почти полмиллиарда человек. На второй строчке расположилась Барселона, а замыкает тройку Манчестер Юнайтед. В топ-5 также вошли Реал и бразильский Фламенго.

Напомним, Ливерпуль обыграл Тоттенхэм (2:0) в финале Лиги чемпионов сезона 2018/19.

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Англия Реал Мадрид Реал Мадрид Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона футбольные фанаты Фламенго Фламенго
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