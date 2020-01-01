Арсенал впевнено обіграв Манчестер Юнайтед – Артета здобув першу перемогу, екс-гравець Шахтаря найкращий в гостей

Арсенал обіграв Манчестер Юнайтед (2:0) у 21-му турі чемпіонату Англії. Рахунок і огляд матчу АПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як онлайн-трансляція Арсенал – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Мікел Артета намагався здобути свою першу перемогу за 3 матчі на чолі "канонірів". Сульшер же, якщо продовжив би переможну серію до 3-х матчів, скорочував відставання від Челсі та четвертого місця до 2-х очок. Відзначимо, що у стартовому складі МЮ вийшов екс-хавбек донецького Шахтаря Фред.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

МЮ краще розпочав. Екс-хавбек Шахтаря Фред розвернув швидку контру, яку завершував Решфорд. Перший прицільний удар вже на 36-й секунді без проблем потягнув Лєно. Деніел Джеймс змусив Колашинаца заробити швидку жовту. Манчестер Юнайтед змарнував ще декілька швидких контрвипадів, а господарі забили ледь не з першої атаки. Колашинац пройшов лівим флангом, Магвайр спочатку застряг і допоміг супернику уникнути офсайду, а потім покинув свою зону разом з Ліндельофом. Ніколя Пепе розстрілював Де Хеа без жодної опіки. Згодом той же івуарієць познущався з Шоу і навісив під удар Обамеянгу – ефектні бокові ножиці, але вище воріт.

Арсенал – Манчестер Юнайтед – відео голів

Як же самовіддано грає Арсенал Артети. По двоє стеляться в підкатах,аплодують один одному і отримують схвалення тренера навіть тоді, коли якийсь гарний задум не спрацьовує. Господарі перехопили ініціативу (60% володіння станом на середину першого тайму), а той самий швидкий удар Решфорда так і залишається єдиним через грамотну оборону лондонців. Давід Луїс знімав ледь не всі м'ячі, опорники Джака і Торрейра також дуже багато і грамотно переміщуються. Пепе покотив у штрафний, Ляказетт розвернув Магвайра і мав забивати з меж воротарського, але снаряд зірвався з ноги.

Той же Ніколя віддав на Торрейру, уругваєць простим фінтом перехитрив Фреда і ще кількох суперників, однак мінімально не влучив. Арсенал знову дуже подобається в першому таймі, але з Челсі це завершилося поразкою. Схоже, "каноніри" зробили висновки. Де Хеа допасувався, що подарував Пепе м'яч – стійка після обвідного удару. Подача кутового, Ляказетт відривається на ближній стійці, воротар МЮ рятує, але від спини Ліндельофа снаряд отримує Сократіс. Розстрільний удар, до цього все йшло – 2:0 у роздягальню.

Магвайр замикав подачу Фреда (найкращий у нинішньому посередньому МЮ) зі штрафного компенсований час. Слабкий удар з кількох метрів – а це вже щось, але як же бездарно втрачено момент. Лише другий постріл за тайм від "дияволів". Пепе просто монстр – 4 створені моменти за 45 хвилин, забитий м'яч, лідер у дриблінгу (3 з 4 обведень пройшли). Арсенал кращий у всьому: контроль (58% на 42%), точність передач (90% на 82%), удари (7:2, і що найважливіше – з меж штрафного 6:1), боротьбі (28 єдиноборств на 19), повітряних дуелях (4:0), перехопленнях (10:3).

Манчестерці знову краще розпочали тайм. Фред здалеку приклався, Лєно на місці. Та загалом Арсенал без проблем оборонявся, дозволяючи собі навіть холоднокровні паси на воротаря верхом. Подвійна заміна від Сульшера. 18-річний Грінвуд замість Джеймса. Перейра вийшов, і відразу ж став героєм гострого моменту. Матіч знайшов Андреаса у штрафному, снаряд потурбував сітку з зовнішнього боку. За 20 хвилин другого тайму пробиває тільки МЮ – 4:0. Арсенал відчуває проблеми з налагодженням гри, час замін. Пепе і Колашинаца замінили Нелсон і Сака.

Картина змінилася не дуже сильно. Манкуніанці тиснули, Арсенал відбивався, але проблема в тому, що команда Сульшера створювала не дуже якісні моменти, а одного контролю і покращеної статистики єдиноборств та точності пасів мало. Утім, і "каноніри" розчаровували, якось безглуздо легко втрачаючи нагоди для вбивчих контр. Оговтався таки Арсенал. Ляказетт запоров вихід у штрафний для удару. Де Хеа парирував удар Сака. Трохи хаотичного футболу, але гості не можуть скористатися певним простором, коли "гармаші" розкриваються в атаках. Схоже, що ривок МЮ відразу після перерви забрав занадто багато сил.

Фред класно задумував з черпачком на Марсьяля. Не пройшло, сам же бразилець вступив у боротьбу і заробив кутовий. Розкрилася гра під завісу другого тайму. Обамеянг вривався у штрафний, але його невдалий пас ледь не привів до контрвипаду. Грінвуд якось наївно напоровся на оборонця. Решфорд пробив у Лєно на 90+3 – німець сьогодні був впевнений навіть на виходах. Фред зі штрафного пробив так, що тільки потішив лондонських фанатів, хоча бразилець і так був найкориснішим на полі в сіреньких "дияволів". Арсенал переміг вперше за 5 матчів АПЛ і вийшов на 10-й рядок, набравши 27 очок. У п'ятого МЮ лише на 4 бали більше.