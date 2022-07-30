Ліверпуль і Манчестер Сіті відкривають сезон матчем за Суперкубок Англії. Стартові склади та інформація про онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Суперкубка Англії між Ліверпулем та Манчестер Сіті пройде у Лестері на стадіоні Кінг Пауер. Зустріч розпочалася о 19:00 за київським часом. Трансляція поєдинку пройде на Setanta Sports. "Футбол 24" висвітлює основні події гри.

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Матч за Суперкубок має виставковий і комерційний характер, однак для Пепа Гвардіоли та Юргена Клоппа він все одно важливий. Німецький тренер виграв з Ліверпулем все, що міг, окрім Community Shield – мерсисайдці боролись за нього двічі, програвши Манчестер Сіті та Арсеналу. "Містяни" ж востаннє брали цей трофей аж у 2018 році, а рік тому вони несподівано програли його Лестеру.

Ерлінг Холанд вийде у старті Манчестер Сіті. Таким чином, він дебютує в офіційних матчах у Англії. Дарвін Нуьєс залишився в запасі Ліверпуля.

Стартові склади

Ліверпуль:

Манчестер Сіті:

Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу за Суперкубок Англії