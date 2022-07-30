Ливерпуль и Манчестер Сити открывают сезон матчем за Суперкубок Англии. Стартовые составы и информация про онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Суперкубка Англии между Ливерпулем и Манчестером Сити пройдет в Лестере на стадионе Кинг Пауэр. Встреча началась в 19.00 по киевскому времени. Трансляция поединка пройдет на Setanta Sports. "Футбол 24" освещает основные события игры.

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Матч за Суперкубок носит выставочный и коммерческий характер, однако для Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа он все равно важен. Немецкий тренер выиграл с Ливерпулем все, что мог, кроме Community Shield – мерсисайдцы боролись за него дважды, проиграв Манчестер Сити и Арсеналу. "Горожане" в последний раз брали этот трофей только в 2018 году, а год назад они неожиданно проиграли его Лестеру.

Эрлинг Холланд выйдет в старте Манчестер Сити. Таким образом он дебютирует в официальных матчах в Англии. Дарвин Нуьес остался в запасе Ливерпуля.

Стартовые составы

Ливерпуль:

Манчестер Сити:

Ливерпуль – Манчестер Сити: анонс матча за Суперкубок Англии