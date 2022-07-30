"Келлехер відчув щось неприємне після матчу збірних, але наші лікарі обіцяли, що після відпустки все мине. Він повернувся і знову скаржився на першому ж тренуванні. Перевірка виявила дещо недобре, тому йому знайдобиться ще 2-3 тижні.

Ліверпуль – Ман Сіті: Клопп втратив двох ключових гравців перед битвою за перший трофей сезону

Окслейд-Чемберлен вилетів надовше. Це серйозна травма підколінного сухожилля, яка займе більше часу. Підколінне сухожилля. Ми всі ненавидимо це слово, ми ненавидимо цю травму, але таке трапляється час від часу", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, раніше "червоні" втратили ще й Аліссона, тому сьогодні о 19:00 на Суперкубок Англії проти Ман Сіті повинен вийти третій воротар Адріан.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу за Суперкубок Англії