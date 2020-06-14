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Ліверпуль Клоппа не ввійде до списку найкращих клубів в історії АПЛ, – екс-гравець збірної Англії

16:02 105 Читать на русском
Ліверпуль Клоппа не ввійде до списку найкращих клубів в історії АПЛ, – екс-гравець збірної Англії
Юрген Клопп / Reuters

Колишній гравець збірної Англії Стен Коллімор не згоден, що Ліверпуль Клоппа є одною з найкращих команд в історії АПЛ.

"Ліверпуль – відмінна команда. Вони заслужили чемпіонство в цьому сезоні, та отримають його всього через два матчі. Я відсвяткую цей успіх. Але справа в тому, що не тільки команда Клоппа класна, але і багато команд навколо неї виявилися не дуже хороші.

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Домінування Ліверпуля не говорить про те, що це одна з найкращих команд в історії. Проблема в тому, що дуже мало команд можуть змагатися з ними в плані бюджету і покупки гравців топ-класу. Нинішній Ліверпуль – виняткова команда, але вона не увійде до списку найкращих в історії Англії", – поділився Коллімор в коментарі Goal.

Нагадаємо, Ліверпуль очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії, маючи в активу 82 очки. Найближчий переслідувач – Манчестер Сіті – відстає на 25 пунктів.

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Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Стен Коллімор Ліверпуль Ліверпуль
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