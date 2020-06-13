Ліверпуль став фаворитом у боротьбі за Санчо – Клопп хоче, щоб він замінив лідера "червоних"

Півзахисник дортмундської Борусії Джейдон Санчо може розпочати наступний сезон у чемпіонаті Англії.

Зірка Бундесліги вже давно був ціллю європейських грандів, як от Реал та Манчестер Юнайтед, але найбільше шансів підписати гравця Борусії Д має Ліверпуль, повідомляє le10sport.com.

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За інформацією видання, "червоні" зосередилися на кандидатурі 20-річного англійця після того, як Вернер вирішив перейти в Челсі. Зазначається, що бачити Санчо у своїй команді хоче особисто Юрген Клопп. Німець готується до ймовірного відходу Садьйо Мане, і саме Джейдон має замінити сенегальця.

Раніше повідомлялося, що сам футболіст хотів би повернутися в Англію. У нинішньому сезоні Бундесліги Санчо провів 27 матчів за Борусію Д, в яких відзначився 17-ма голами та 17-ма асистами.

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