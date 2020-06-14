Ливерпуль Клоппа не войдет в список лучших клубов в истории АПЛ, – экс-игрок сборной Англии

Бывший игрок сборной Англии Стэн Коллимор не согласен, что Ливерпуль Клоппа является одной из лучших команд в истории АПЛ.

"Ливерпуль – отличная команда. Они заслужили чемпионство в этом сезоне, и получат его всего за два матча. Я отмечу этот успех. Но дело в том, что не только команда Клоппа классная, но и многие команды вокруг нее оказались не очень хорошие.

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Доминирование Ливерпуля не говорит о том, что это одна из лучших команд в истории. Проблема в том, что очень мало команд могут соперничать с ними в плане бюджета и покупки игроков топ-класса. Нынешний Ливерпуль – исключительная команда, но она не войдет в список лучших в истории Англии", – поделился Коллимор в комментарии Goal.

Напомним, Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в актива 82 очка. Ближайший преследователь – Манчестер Сити – отстает на 25 пунктов.

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