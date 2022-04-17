Вест Хем розписав нічию (1:1) з Бернлі, який попрощався з Шоном Дайчем. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Вест Хем продовжує боротьбу за єврокубки, але втрачає позиції. Лондонцям бракує запасу, щоб зберігати стабільність наприкінці сезону. Сьогодні команда Андрія Ярмоленка зустрічалася зі слабким Бернлі, який залишився без тренера після звільнення Шона Дайча. Сам українець відсидів матч у запасі.

Вест Хем непогано розпочав. Гостро пробивав Боуен, корисно підключалися по флангах Крессвел і Джонсон, ударні позиції шукав Антоніо. Але реалізувати свою перевагу не вдавалося. Потім матч надовго зупинили – у хавбека гостей Вествуда після зіткнення страшно вивернулася нога.

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Бернлі використав один з нечисленних своїх моментів і відкрив рахунок. Після подачі кутового м'яч влучив у поперечину, а Вегхорст виграв повітря та добив у сітку. Гості ще до перерви могли збільшити перевагу – Корне заробив, але не реалізував пенальті.

У другому таймі Вест Хем тотально домінував, намагаючись зрівняти рахунок. Були моменти у Райса й Антоніо, додав креативу з лави запасних Бенрама. Лондонці знайшли гол завдяки стандарту – Лансіні так подав, що м'яч, влучивши у Соучека, залетів у ворота.

Надалі обидві команди шукали варіанти вирвати перемогу. Атаку Бернлі очолював Корне, а "молотобійці" розподілили загрозу на багатьох футболістів. Однак на висоті був голкіпер гостей. Нік Поуп витягнув з-під поперечини складний удар Антоніо, потім виграв у нього ж вихід сам на сам. Найяскравіший епізод – дивовижний сейв Поупа після удару Діопа з кутового.

Вест Хем з 52 очками залишається на 7 місці АПЛ. У Бернлі 25 балів – команда перебуває за 3 очки від рятівного 17 місця.