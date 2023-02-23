Футбольна асоціація Англії (FA) оштрафувала обидва ліверпульські клуби кругленькими сумами: Евертон повинен буде заплатити 40 тисяч фунтів, а Ліверпуль - 25 тисяч фунтів. Про це інформує The Athletic.

FA висунула на адресу Ліверпуля та Евертона звинувачення з приводу масової сутички

Масова бійка сталася на 86-й хвилині матчу 23 туру АПЛ і почалася з претензій воротаря "ірисок" Джордана Пікфорда на адресу лівого захисника "червоних" Ендрю Робертсона. Здавалося, що обидва гравці вели нормальний діалог. Але коли до розмови долучилися інші футболісти, піднялася напруга. Згодом Пікфорд і Робертсон заробили по попередженню.

Матч між Ліверпулем і Евертоном завершився з рахунком 2:0 на користь команди Юргена Клоппа.

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