Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала оба ливерпульских клуба круглыми суммами: Эвертон должен будет заплатить 40 тысяч фунтов, а Ливерпуль - 25 тысяч фунтов. Об этом информирует The Athletic.

FA выдвинула в адрес Ливерпуля и Эвертона обвинения по поводу массовой потасовки

Массовая потасовка произошла на 86-й минуте матча 23 тура АПЛ и началась с претензий вратаря "ирисок" Джордана Пикфорда в адрес левого защитника "красных" Эндрю Робертсона. Казалось, что оба игрока вели нормальный диалог. Но когда к разговору присоединились другие футболисты, поднялось напряжение. Впоследствии Пикфорд и Робертсон заработали по предупреждению.

Матч между Ливерпулем и Эвертоном завершился со счётом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

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