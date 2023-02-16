Футбольна асоціація Англії (FA) висунула звинувачення обом ліверпульським клубам за масову сутичку в очному матчі, який було зіграно в рамках 23 туру АПЛ.

Інцидент стався на 86-й хвилині за рахунку 2:0 на користь Ліверпуля. У бійці на полі брали участь як польові гравці, так і запасні. За підсумками бійки захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон і воротар Евертона Джордан Пікфорд заробили попередження.

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FA заявила, що обидва клуби не змогли вберегти гравців від провокаційної поведінки і не змогли змусити їх поводитися організовано й належно. Про це інформує ВВС.

Ліверпуль і Евертон мають відповісти на ці звинувачення до 20 лютого.

За підумками дербі Ліверпуль переміг з рахунком 2:0.

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