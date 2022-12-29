Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі попросив керівництво клубу придбати півзахисника Брайтона Алексіса Мак Аллістера.

Де Дзербі заговорив англійською: "Я написав Мак Аллістеру багато повідомлень"

Як інформує Gazzetta dello Sport, туринський клуб почав промацувати ґрунт з приводу цього трансферу, і отримав від англійського клубу відповідь щодо вартості чемпіона світу у складі збірної Аргентини.

Брайтон вимагає за свого ключового футболіста 50 мільйонів євро. Повідомляється, що Ювентус ця ціна не відлякала, і туринський клуб має намір всерйоз поборотися за гравця.

Ліверпуль завдав Емері першої поразки в АПЛ – Де Дзербі знову на коні, черговий провал Дарвіна, топ Мітровіча і Ньюкасла