Брайтон визначився з ціною на Мак Аллістера: Ювентус це не злякало
Брайтон вимагає 50 мільйонів євро за Алексіса Мак Аллістера.
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі попросив керівництво клубу придбати півзахисника Брайтона Алексіса Мак Аллістера.
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Як інформує Gazzetta dello Sport, туринський клуб почав промацувати ґрунт з приводу цього трансферу, і отримав від англійського клубу відповідь щодо вартості чемпіона світу у складі збірної Аргентини.
Брайтон вимагає за свого ключового футболіста 50 мільйонів євро. Повідомляється, що Ювентус ця ціна не відлякала, і туринський клуб має намір всерйоз поборотися за гравця.
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