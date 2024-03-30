Ливерпуль не будет жалеть денег для достойной замены Юргену Клоппу.

После решения Хаби Алонсо остаться в Байере на вершине шорт-листа “красных” оказался 39-летний Рубен Аморим, утверждает The Telegraph.

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Португальская пресса уверяла, что в контракте тренера Спортинга есть клаусула на 30 млн евро. Впрочем, английский источник рапортует о значительно меньших суммах – 15 млн евро ближайшим летом и 10 млн евро в 2025-м. Ливерпуль вполне может позволить себе такие расходы на желанного тренера. Аморим хорошо владеет английским и уже давно фигурирует рядом с топ-клубами Европы.

За щедрость Ливерпуля болеет и Бенфика. Уход Аморима может серьезно ослабить Спортинг, который стал главной угрозой команде Трубина в чемпионате и Кубке Португалии.

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