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Ліверпуль готовий продати Салаха наступного літа, – ЗМІ

12:57 464 Читать на русском
Ліверпуль готовий продати Салаха наступного літа, – ЗМІ
Мохамед Салах / фото із соцмереж

Сезон 2019/20 може стати для нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха останнім на Енфілді.

Чинний переможець Ліги чемпіонів готовий до того, що єгиптянин покине клуб наступного літа, стверджує Calciomercato з посиланням на британські ЗМІ.

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Предметний інтерес до 27-річного виконавця приписували Реалу, проте цього літа гравець залишився в Ліверпулі.

Салах перейшов до складу "червоних" з Роми влітку 2017-го року за 42 млн євро. З тих пір єгиптянин провів за мерсисайдців 109 матчів, забивши при цьому 74 голи і віддавши 30 результативних передач. Контракт гравця з Ліверпулем розрахований до 30 червня 2023 року.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Мохамед Салах Мохамед Салах Англія Трансфери Ліверпуля
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