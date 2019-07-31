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Мессі, Роналду та 4 фіналісти Ліги чемпіонів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019

17:19 485 Читать на русском
Мессі, Роналду та 4 фіналісти Ліги чемпіонів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / соцмережі

ФІФА назвала претендентів серед гравців на перемогу у номінації The Best-2019.

До списку лауреатів потрапили 10 футболістів, серед яких четверо грали у фіналі минулорічної Ліги чемпіонів у складі Ліверпуля і Тоттенхема.

Гвардіола, Клопп, Сантуш та ще 7 тренерів претендують на нагороду ФІФА The Best-2019

Кріштіану Роналду (Ювентус)
Ліонель Мессі (Барселона)
Маттейс Де Лігт (Аякс)
Френкі де Йонг (Аякс)
Еден Азар (Челсі)
Харрі Кейн (Тоттенхем)
Садьйо Мане (Ліверпуль)
Мохамед Салах (Ліверпуль)
Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)
Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

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Наразі кожен вболівальник може проголосувати за свого фаворита на офіційному сайті ФІФА. Пізніше організація оголосить трійку фіналістів, а церемонія нагородження Best FIFA Football Awards 2019 відбудеться 23 вересня в Мілані.

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