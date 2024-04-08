Ліверпуль після відходу Юргена Клоппа не проти відпустити і головну зірку команди.

"Червоні" готові розглянути продаж Мохамеда Салаха у літнє трансферне вікно, стверджує HITC.

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Саудівські клуби ще минулого літа пропонували за єгиптянина 200 млн євро, але Юрген Клопп вмовив зірку провести на Енфілді ще бодай один сезон. У наступній кампанії може не бути обох (тренер точно йде). Новий футбольний директор Ліверпуля Майкл Едвардс уже будує довгострокову стратегію і готовий продати Салаха, якщо той попроситься на вихід. У червні Мо виповниться вже 32, а за виручені кошти можна закрити відразу кілька позицій молодшими гравцями.

Головним претендентом на зірку Ліверпуля буде Аль-Іттіхад. Саудівський клуб страшенно розчарований Карімом Бензема і нібито готовий спокусити Салаха найбільшою зарплатою у світі.

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