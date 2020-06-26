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Челсі вдома обіграв Манчестер Сіті – екс-гравці Шахтаря коронували Ліверпуль на очах Зінченка

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Челсі вдома обіграв Манчестер Сіті – екс-гравці Шахтаря коронували Ліверпуль на очах Зінченка
Челсі – Манчестер Сіті: звіт на матч АПЛ

Центральний матч 31-го туру АПЛ між Челсі та Манчестер Сіті завершився поразкою "містян", у яких зникли навіть теоретичні шанси на золото.

36’ Крістіан Пулішіч
78’ Вілліан
 
Кевін де Брюйне 55’
Фернандінью 77’
36’ Крістіан Пулішіч
55’ Кевін де Брюйне
77’ Фернандінью
78’ Вілліан

В разі поразки чи навіть нічиєю у матчі з Челсі підопічні Пепа Гвардіоли робили б Ліверпуль чемпіоном одразу по фінальному свистку. Звісно, питання золотих медалей вже давно вирішено, але навряд чи его манчестерських мільйонерів дозволяло ось так просто вручити мерсисайдцям трофей. Саме тому з перших хвилин зустрічі на Стемфорд Брідж "містяни" накрили лондонців на їхній третині поля, кружляючи навколо штрафного хвилин п'ятнадцять без усілякого спротиву.

Зрештою, оборона Челсі поступово почала сипатися. Так, на 15-й хвилині Кепа помилився при виносі, Бернарду Сілва віддав передачу на Мареза, а той, розвернувшись у штрафному, перекинув воротаря – втім, захисники підстрахували його. На 18-й баск виправився за помилку, витягнувши з-під поперечки потужний удар Фернандіньо головою. Втім, свій тиск підопічні Гвардіоли не розвинули, відступивши від воріт "пенсіонерів" і нічого не створивши до 30-х хвилин. У суперника до того часу був лише один неточний постріл Маунта вище воріт.

В останній третині першого тайму Челсі ожив. Так, на 32-й хвилині господарі розкатали цілу комбінацію з двома гострими ударами з країв штрафного – постріл Маунта зрізали на Барклі, а той потужно пробив під ближню стійку. Едерсон спочатку парирував цю спробу, а потім врятував після замикання подачі з кутового у виконанні Крістенсена. На 36-й же "пенсіонери" вийшли вперед завдяки ляпу Менді та Гюндогана: прийнявши винос після штрафного в центрі поля, вони не розібралися, зіткнулися й подарували м'яч Пулішічу – Крістіан почав прорив, знову обіграв Менді, вийшов сам на сам і поклав "круглого" у правий нижній кут. 1:0!

Втім, Манчестер Сіті міг відігратися ще до свистка на перерву, але Марез після класного обіграшу з Де Брюйне на лінії штрафного пробив над поперечкою. Зрештою, відпочивати команди пішли за мінімальної переваги Челсі. У Ліверпулі готували бокали під шампанське.

Втім, на старті другого тайму відкривашки та фужерчики довелося відставити в бік, адже Сіті притиснув Челсі, а на 55-й хвилині зрівняв рахунок – це Де Брюйне шикарним ударом зі штрафного поцілив точно в дев'ятку. Одразу після цього Гвардіола зняв з гри Бернарду Сілву, Родрі та Менді, кинувши у бій Жезуса, Давіда Сілву та нашого Олександра Зінченка. Ще через хвилину після їхньої появи на полі "містяни" провели контратаку з виводом Стерлінга на ударну позицію – стійка врятувала Челсі!

На 63-й хвилині Едерсон вирішив допомогти господарям, викотивши передачу прямо на Маунта. Мейсон влетів на лівий край штрафного та потужно вистрілив у ближній, однак мяч пройшов поруч зі стійкою. Сіті огризнувся крученим ударом Стерлінга метрів з 14-ти – "круглий" пролетів повз дальню дев'ятку. Покарання за марнотратство могло прийти на 71-й хвилині, коли Пулішіча вивели сам на сам з Едерсоном, а той обіграв воротаря та пробив у порожні ворота – в останню мить Вокер у підкаті виніс м'яч з лінії!

На 75-й же стався найбільш епічний момент зустрічі. Вілліан увірвався на правий край штрафного та викотив пас у центр під удар Абрахаму, однак його парирував Едерсон. Пулішіч летів на добивання з метру, але Едерсон встиг врятувати і тут. М'яч відскочив до Абрахама, який вистрілив з меж воротарського й примудрився влучити у Фернандіньо, однак тут же Таммі пробив ще. Ферна врятував знову, але на повторах помітили, що бразилець підіграв собі рукою. Стюарт Атвелл вилучив Фернандіньо, призначив пенальті, а Вілліан впевнено його реалізував – 2:1!

В останні 15 хвилин зустрічі на полі була рівна боротьба без моментів, але з регулярними вриваннями в штрафний та стандартами. В діях "містян" з кожною хвилиною все більш відчутною ставала апатія, і, зрештою, фінальний свисток зафіксував поразку гостей.

Таким чином, Челсі набрав 54 очки, залишившись на четвертій сходинці в турнірній таблиці й відірвавшись від п'ятього на п'ять очок. У Манчестер Сіті 63 залікових бали при відставанні від Ліверпуля у 23 пункти. За сім турів до завершення сезону таке відставання відіграти неможливо, тож Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії – вперше за 30 років. Вітаємо!

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