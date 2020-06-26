Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років

Мерсисайдці оформили перший чемпіонський титул АПЛ у своїй історії. Цього дня фанати Ліверпуля чекали ще з минулого тисячоліття.

Команда Юргена Клоппа стала недосяжною для Манчестер Сіті за 7 турів до фінішу. "Містяни" після поразки від Челсі втратили навіть теоретичні шанси наздогнати Ліверпуль у турнірній таблиці. "Червоні" офіційно стали чемпіонами Англії сезону 2019/20 та вперше за 30 років здобули статус найсильнішої команди країни.

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Цікаво, що вже наступний матч АПЛ Ліверпуль проведе на Етіхаді проти Манчестер Сіті – гра відбудеться 2 липня. Вочевидь, Зінченко та Ко змушені будуть організувати для своїх суперників традиційний чемпіонський коридор.

Востаннє Ліверпуль святкував чемпіонський титул ще у сезоні 1989/90 – таким чином, це перший тріумф "червоних" саме у Прем'єр-лізі. Загалом же дане чемпіонство стало для мерсисайдців 19-м. Більше лише у Манчестер Юнайтед – 20.

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