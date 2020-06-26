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Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років

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Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років
Ліверпуль – чемпіон Англії 2019/20 / Getty Images

Мерсисайдці оформили перший чемпіонський титул АПЛ у своїй історії. Цього дня фанати Ліверпуля чекали ще з минулого тисячоліття.

36’ Крістіан Пулішіч
78’ Вілліан
 
Кевін де Брюйне 55’
Фернандінью 77’
36’ Крістіан Пулішіч
55’ Кевін де Брюйне
77’ Фернандінью
78’ Вілліан

Команда Юргена Клоппа стала недосяжною для Манчестер Сіті за 7 турів до фінішу. "Містяни" після поразки від Челсі втратили навіть теоретичні шанси наздогнати Ліверпуль у турнірній таблиці. "Червоні" офіційно стали чемпіонами Англії сезону 2019/20 та вперше за 30 років здобули статус найсильнішої команди країни.

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Цікаво, що вже наступний матч АПЛ Ліверпуль проведе на Етіхаді проти Манчестер Сіті – гра відбудеться 2 липня. Вочевидь, Зінченко та Ко змушені будуть організувати для своїх суперників традиційний чемпіонський коридор.

Востаннє Ліверпуль святкував чемпіонський титул ще у сезоні 1989/90 – таким чином, це перший тріумф "червоних" саме у Прем'єр-лізі. Загалом же дане чемпіонство стало для мерсисайдців 19-м. Більше лише у Манчестер Юнайтед – 20.

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