Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ
22:10 - Читать на русском
В рамках 29-го туру АПЛ Ліверпуль приймає Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 29-го туру АПЛ Ліверпуль – Челсі розпочався о 22:15 за київським часом. Відеотрансляція поєдинка доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Ліверпуль підготував 30 млн євро на зірку Серії А і вибив із боротьби інший топ-клуб
Стартові склади
Ліверпуль:
Челсі:
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