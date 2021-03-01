Головний тренер "червоних" Юрген Клопп є давнім шанувальником таланту 26-річного аргентинця і хоче бачити гравця у своїй команді, повідомляє Tutto Udinese.

Ліверпуль встановив неймовірне досягнення за кількістю голів в АПЛ – більше забивав лише запеклий конкурент

Мерсисайдці готові заплатити за Де Пауля 30 млн євро, але італійський клуб як і раніше хоче отримати не менше 40 млн. Проте, угода цілком імовірна. Адже Інтер, який також входить у список претендентів на гравця, здав свої позиції і не готовий платити стільки ж, скільки Ліверпуль.

Нагадаємо, Де Пауль перейшов до Удінезе із Валенсії в 2017 році за 3 мільйони євро. У нинішньому сезоні хавбек провів за "зебр" 23 матчі у Серії А, забив п'ять голів і зробив чотири результативні передачі.

Маліновський гарно б'є по п'ятах Юве, Барса тріумфально прогнулась, чемпіони з невезіння і вічна тема МЮ – огляд вікенду