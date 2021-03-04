Ливерпуль – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ
22:10 - Читати українською
В рамках 29-го тура АПЛ Ливерпуль принимает Челси. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 29-го тура АПЛ Ливерпуль – Челси начался в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Ливерпуль:
Челси:
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